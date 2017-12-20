В ОБСЕ подтвердили выход российских офицеров из состава СЦКК

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Среда, 20 декабря 2017, 02:58

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила выход российской стороны из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Об этом говорится в отчете организации, опубликованном во вторник, 19 декабря.

"В Донецкой области СММ подтвердила сообщение о том, что в 5 офисах СЦКК военнослужащие Вооруженных сил РФ при СЦКК прекратили исполнять свои обязанности. 18 декабря наблюдатели позвонили на служебные телефонные номера СЦКК в подконтрольных "ДНР" пгт Александровка и Ясиноватая, и им ответили лица, которые представились сотрудниками "министерства чрезвычайных ситуаций", - отметили в ОБСЕ.

"В подконтрольном "ДНР" г. Дебальцево на телефонный звонок Миссии ответило лицо, которое представилось представителем "ЛНР" в "контактной группе", - говорится в отчете.

Раньше сообщалось, что российские офицеры из состава СЦКК пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию.

Накануне в МИД России заявили, что российские представители СЦКК покинут Украину 19 декабря из-за "напряженной морально-психологической обстановки".

Темы: ОБСЕ Донбасс Росcия
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