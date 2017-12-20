Канада и США организуют международный саммит по противодействию КНДР

В 2018 году в Канаде пройдет международный саммит, где обсудят глобальное сотрудничество в противодействии агрессивным действиям КНДР.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Укринформ.

"Опасность, которую создает КНДР, - глобальный вызов, который касается всех нас. Дипломатическое решение необходимо и мы будем продолжать сотрудничать с нашими союзниками и региональными партнерами, в том числе США, Японией и Южной Кореей, в достижении общей цели - безопасного и стабильного Корейского полуострова", - подчеркнула Фриланд.

По ее словам, саммит пройдет 16 января следующего года в Ванкувере, соорганизаторами будут Канада и США.

"Министр Фриланд и госсекретарь Тиллерсон пригласят глав внешнеполитических ведомств со всего мира, чтобы продемонстрировать солидарность в противодействии незаконным и опасным действиям Северной Кореи, а также сотрудничать в усилении дипломатических усилий на пути достижения безопасного и процветающего Корейского полуострова", - сообщили в МИД Канады.

"Участники саммита обсудят пути повышения эффективности международного санкционного режима в поддержке основанного на правилах международного порядка".", - добавили в ведомстве.