Канада і США організують міжнародний саміт з протидії КНДР

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Середа, 20 грудня 2017, 05:55

У 2018 році в Канаді пройде міжнародний саміт, де обговорять глобальну співпрацю у протидії агресивним діям КНДР.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає Укрінформ.

"Небезпека, яку створює КНДР, – глобальний виклик, що стосується усіх нас. Дипломатичне рішення необхідне та можливе й ми продовжуватимемо співпрацювати із нашими союзниками та регіональними партнерами, у тому числі США, Японією та Південною Кореєю, у досягненні спільної мети – безпечного та стабільного Корейського півострова", – підкреслила Фріланд.

За її словами, саміт пройде 16 січня наступного року у Ванкувері, співорганізаторами будуть Канада та США.

"Міністр Фріланд та держсекретар Тіллерсон запросять глав зовнішньополітичних відомств з усього світу, аби продемонструвати солідарність у протидії незаконним та небезпечним діям Північної Кореї, а також співпрацювати у посиленні дипломатичних зусиль на шляху досягнення безпечного і процвітаючого Корейського півострова", – повідомили в МЗС Канади.

"Учасники саміту обговорять шляхи підвищення ефективності міжнародного санкційного режиму у підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку", – додали у відомстві.

Теми: КНДР США Канада
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