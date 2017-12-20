Проезд на трассе Киев – Одесса ограничили, на остальных основных дорогах движение свободное
Проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен за исключением Киевской области.
Такие данные по состоянию на 7 утра обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
На участке автодороги Киев – Одесса между г. Белая Церковь и г.. Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации заторов общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна. Грузовой и легковой транспорт движется медленно в обоих направлениях.
С целью расчистки от гололеда указанного участка автодороги и окончательного освобождения грузовиков, оставшихся на обочине, ограничено движение всего автотранспорта со стороны г.. Белая Церковь в сторону Одессы и со стороны Жашкова в направлении Киева.
Автомобили поочередно буксируются 19 тягачами. Из заносов состоянию на 7 утра освободили 402 автомобиля.
Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter: "На границе Черкасской и Киевской области – кризисная ситуация: более суток остаются в снежном плену около сотни большегрузных автомобилей".
"Направил главу Нацполиции Князева и главу ГСЧС Чечеткина с приданными силами форсированно освободить людей и транспорт из снежного плена", – добавил он.
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