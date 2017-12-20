Проезд на трассе Киев – Одесса ограничили, на остальных основных дорогах движение свободное

Проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен за исключением Киевской области.



Такие данные по состоянию на 7 утра обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



На участке автодороги Киев – Одесса между г. Белая Церковь и г.. Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации заторов общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна. Грузовой и легковой транспорт движется медленно в обоих направлениях.



С целью расчистки от гололеда указанного участка автодороги и окончательного освобождения грузовиков, оставшихся на обочине, ограничено движение всего автотранспорта со стороны г.. Белая Церковь в сторону Одессы и со стороны Жашкова в направлении Киева.



Автомобили поочередно буксируются 19 тягачами. Из заносов состоянию на 7 утра освободили 402 автомобиля.

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter: "На границе Черкасской и Киевской области – кризисная ситуация: более суток остаются в снежном плену около сотни большегрузных автомобилей".

"Направил главу Нацполиции Князева и главу ГСЧС Чечеткина с приданными силами форсированно освободить людей и транспорт из снежного плена", – добавил он.

Дополняется ...