Рада не поддержала отмену закона о госбюджете-2018

726 просмотров
Среда, 20 декабря 2017, 11:38

Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене решения о принятии закона о государственном бюджете на 2018 год.

За проект постановления в среду проголосовали лишь 65 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов, передает "Интерфакс-Украина".

По мнению автора проекта постановления - внефракционного народного депутата Юрия Левченко, голосование в целом по закону о госбюджете на следующий год необходимо отменить, поскольку оно было проведено с грубым нарушением требований Конституции и регламента работы Верховной Рады.

Таким образом, после того, как парламент не поддержал постановление об отмене голосования за госбюджет на 2018 год, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подпишет закон о госбюджете и направит его на подпись президенту Петру Порошенко.

Темы: госбюджет Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Просто о бюджете-2018: кто выиграл, кто проиграл, а кому не важно 11 декабря 2017, 12:45
Курица "Феникс", или Новогодний подарок Гройсмана для Косюка 8 декабря 2017, 09:30
Деньги медиков отдают полицейским? Что врут о бюджете-2018 политики 20 ноября 2017, 16:15
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Каплин ворвался в Минюст, его соратников задержали
Парубий: Закон о деоккупации рассмотрим после праздников
Российскому офицеру СЦКК запретили въезд в Украину на 3 года
Проезд на трассе Киев – Одесса ограничили, на остальных основных дорогах движение свободное
Все новости
Видео

Пластилиновая "Країна мрій" ко Дню Святого Николая

еда

Что готовить в декабре: рецепты блюд из сезонных продуктов

здоровье

Украинская йога. Анатолий Пахомов