Рада не підтримала скасування закону про держбюджет-2018

Верховна Рада не підтримала проект постанови про скасування рішення щодо прийняття закону про державний бюджет на 2018 рік.



За проект постанови в середу проголосували лише 65 народних депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів, передає "Інтерфакс-Україна".



На думку автора проекту постанови – позафракційного народного депутата Юрія Левченка, голосування в цілому щодо закону про держбюджет на наступний рік необхідно скасувати, оскільки воно було проведено з грубим порушенням вимог Конституції і регламенту роботи Верховної Ради.



Таким чином, після того, як парламент не підтримав постанову про скасування голосування за держбюджет на 2018 рік, спікер Верховної Ради Андрій Парубій підпише закон про держбюджет і направить його на підпис президенту Петру Порошенку.