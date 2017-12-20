Рада не підтримала скасування закону про держбюджет-2018
Верховна Рада не підтримала проект постанови про скасування рішення щодо прийняття закону про державний бюджет на 2018 рік.
За проект постанови в середу проголосували лише 65 народних депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів, передає "Інтерфакс-Україна".
На думку автора проекту постанови – позафракційного народного депутата Юрія Левченка, голосування в цілому щодо закону про держбюджет на наступний рік необхідно скасувати, оскільки воно було проведено з грубим порушенням вимог Конституції і регламенту роботи Верховної Ради.
Таким чином, після того, як парламент не підтримав постанову про скасування голосування за держбюджет на 2018 рік, спікер Верховної Ради Андрій Парубій підпише закон про держбюджет і направить його на підпис президенту Петру Порошенку.
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