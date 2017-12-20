Полторак о выходе РФ из СЦКК: Увидели истинное лицо

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Среда, 20 декабря 2017, 12:03

Министр обороны Степан Полторак считает, что выход российской стороны из Совместного центра по контролю и координации разведения сил и средств на Донбассе имеет целью обвинять Украину в нарушении режима прекращения огня.

Об этом он сказал журналистам перед заседанием Кабинета министров в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"После вывода мы увидели истинное лицо, почему Россия приняла такое решение - для того, чтобы обвинять нас в нарушении режима прекращения огня, хотя в принципе они этого только ждут и сами нарушают режим прекращения огня", – сказал он.

Министр подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы к изменению ситуации.

Как сообщалось, российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации на линии соприкосновения сторон в Донбассе вернулись в Россию.

Накануне в МИД России заявили, что российские представители СЦКК покинут Украину 19 декабря из-за "напряженной морально-психологической обстановки".

По оценкам Генштаба Украины, это свидетельствует о том, что боевики ОРДЛО могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции.

Темы: Минские соглашения ОРДЛО
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