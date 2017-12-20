СБУ отчиталась о наказанных предателях и взяточниках

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Среда, 20 декабря 2017, 13:17

16 работников Службы безопасности Украины в 2017 году привлекли к ответственности, четверо уже получили приговор суда, а дела по пятерым направлены в суд.

СБУ сообщает, что Управление внутренней безопасности ведомства очищает службу от коррупционеров и предателей.

"В 2017 году по материалам внутренней безопасности СБУ к уголовной ответственности привлечены 16 собственных сотрудников, 11-м из них сообщено о подозрении в совершении преступлений, 4 получили приговор суда, дела по 5-м направлены в суд", – говорится в сообщении.

В частности, к 7,5 годам лишения свободы приговорен бывший старший следователь управления СБУ во Львовской области. Полковник юстиции требовал 300 тысяч гривен от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности по обвинению в получении неправомерной выгоды.

5 лет лишения свободы получила работница Херсонского управления СБУ. Оперативники спецслужбы задокументировали, что она передавала  представителю ФСБ России служебную информацию с ограниченным доступом.

Приднепровский райсуд Черкасс лишил свободы на 5 лет сотрудника областного управления СБУ, который несанкционированно снимал информацию с ограниченным доступом автоматизированных систем для продажи.

О подозрении сообщено:

- в Винницкой области подполковнику и майору СБУ, которые требовали 50 тысяч долларов от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий для ведения бизнеса.

- во Львовской области сотруднику управления, который вместе с сообщником требовал 10 тысяч долларов и элитное авто у местной предпринимательницы в обмен на непривлечение к ответственности.

- на Волыни полковнику Службы, который просил 17 тысяч гривен у пограничников в обмен на безнаказанность за перемещение товаров вне таможенных пунктов.

С 2015 года к уголовной ответственности привлечены 66 сотрудников СБУ, о подозрении сообщено 56-м. Из них 21 осужден, дела по 19-ти направлены судам.

Темы: СБУ взятка
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