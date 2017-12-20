За блокирование Минюста задержали 16 человек

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Среда, 20 декабря 2017, 13:26

Правоохранители Киева задержали 16 человек за блокирование здания Министерства юстиции утром 20 декабря и доставили их в Шевченковское управление для объяснений.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киеве.

"16 человек доставили в Шевченковское управление полиции для получения объяснений", - отметили в пресс-службе.

Информация о том, что в Министерство юстиции на Рыльском переулке проникли 30 человек и выламывают двери, поступила в полицию в 9:30.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и сотрудники спецподразделения.

"Выяснилось, что в здание министерства с группой поддержки зашел один из народных депутатов. Оставили плакат на дверях, в которых сломали замок", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта.

Нардеп Сергей Каплин сообщил, что прибыл в Шевченковское управление полиции.

"Сейчас членов политсовета СПУ допрашивают. Лично контролирую, чтобы все было законно, без провокаций со стороны полицейских. Мы требовали от министерства справедливости правды, зато получили пинки и аресты", - написал Каплин в Facebook.

Как сообщалось ранее, нардеп Сергей Каплин и его сторонники ворвались в Министерство юстиции.

Каплин сломал дверь – "социалисты" вошли в кабинет Павла Петренко, когда министра не было там, и заявили, что будут блокировать Минюст, пока министр "не разблокирует Соцпартию".

Впоследствии часть сторонников нардепа задержали, а здание Минюста разблокировали.

Темы: Минюст Каплин полиция
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