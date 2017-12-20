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Каплин ворвался в Минюст, его соратников задержали

Среда, 20 декабря 2017, 10:19
Каплин ворвался в Минюст, его соратников задержали

Народный депутат Сергей Каплин и его сторонники ворвались в Министерство юстиции.

Часть его сторонников задержали.

"Большинство членов политсовета Соцпартии задержаны. Они в автозаке во дворе Минюста за то, что пришли на прием к министру Петренко для разблокирования работы партии", – заявил сам Каплин в Facebook.

Перед тем Каплин сломал дверь – "социалисты" вошли в кабинет Павла Петренко, когда министра не было там, и заявили, что будут блокировать Минюст, пока министр "не разблокирует Соцпартию".

В свою очередь, пресс-служба Министерства юстиции сообщает, что в 9 утра в приемную Петренко под руководством Каплина "ворвались 30 граждан, идентифицировать которых во время проникновения в административное здание Министерства юстиции не удалось".

"Фактически произошел силовой захват административного здания. Входные двери в приемную министра были выломаны лично народным депутатом Сергеем Каплин, на что есть свидетели и фиксация", – заявляет ведомство.

Уполномоченные представители Минюста сообщили группе людей, что Петренко находится в Кабинете министров на правительственном совещании и заседании правительства, которое состоится после него.

"После того, как группа граждан заявила о нежелании покинуть административное здание в грубой форме, на место событий прибыла Национальная полиция, которая выполнила свои обязанности в соответствии с законом: вывела людей с территории админздания и перенаправила для оформления протокола в Шевченковский РОВД", – утверждает министерство.

Минюст заявляет: "Мы готовы ответить на вопросы граждан без необходимости незаконного проникновения в админздание и выламывания дверей с их стороны. Но не поддаемся на провокации и откровенное хулиганство".

По словам Каплина, задержали почти весь политсовет СПУ.

Соратники Каплина заблокировали машину с задержанными.

Но 10 членов СПУ вместе с двумя нардепами все же повезли в участок на Герцена, 9.

Команда Каплина объясняет, что ХХ съезд Соцпартии отстранил от руководства партией Петра Устенко, но тот провел фейковый съезд СПУ – и Минюст внес в реестр Илью Киву как главу Соцпартии, а регистрировать Сергея Каплина как лидера партии отказывается.

УП, дополнено

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Темы: КаплинМинюстполиция
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