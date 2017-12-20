Смолий говорит, что не останется и.о. головы, если не будет голосов – источник

1053 просмотра
Среда, 20 декабря 2017, 13:51

Один из основных претендентов на пост главы НБУ Яков Смолий не будет продолжать выполнять обязанности главы банка, если парламент не поддержит его кандидатуру в случае внесения ее президентом.

Об этом он сказал депутатам профильного комитета во вторник, рассказывает собеседник УП.

Несмотря на встречу Смолия с депутатами, президент до сих пор не внес в Верховную Раду ни его, ни любую другую кандидатуру на должность главы НБУ.

"Смолий сказал, что не воюет за эту должность. И он сказал, что не будет работать и.о. главы НБУ, если в парламенте не будет голосов за его кандидатуру", - рассказал собеседник.

Он также уточнил, что, по словам Смолия, конкретного разговора с президентом еще не было.

При этом депутаты на комитете высказались за то, чтобы перед рассмотрением новой кандидатуры заслушать отчет главы Нацбанка Валерии Гонтаревой перед увольнением.

Среди претендентов на пост главы НБУ называют Смолия и главу правления "Райффайзен банк Аваль" Владимира Лавренчука. Однако собеседники называют Смолия более вероятным кандидатом.

Оксана Коваленко, УП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Кабмин разрешил Нацгвардии использовать водометы в толпе
"Газпром" требует 1,3 миллиарда долларов за газ в ОРДЛО - "Нафтогаз"
Саакашвили не сможет прийти на допрос в СБУ в пятницу – адвокат
САП вручила Мартыненко окончательное подозрение - источник
Все новости

Как киевляне создают подземный музей на Почтовой площади

мандри

Львов – в ТОП-12 мест, которые The Telegraph советует посетить в 2018-м

Made in Ukraine

Новый шоурум украинской обуви в Киеве