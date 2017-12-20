Назначение председателя ГБР и его заместителей оспаривают в судах

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Среда, 20 декабря 2017, 15:09

Назначение Романа Трубы на должность председателя Государственного бюро расследований и назначение двух его заместителей оспаривают в судах.

Об этом сообщил председатель ГБР Роман Труба на брифинге 20 декабря.

"Да, в настоящее время в судах Украины находятся два иска. Один иск был подан в Высший административный суд. Он касается отмены указа президента о назначении председателя ГБР", - сказал Труба.

Он добавил, что иск подало физическое лицо, фамилия которого ему "ничего не сказала".

"Этот иск мной изучен, и обязательно будет присутствие во время его рассмотрения. И судом, я уверен, будет дана объективная, законная и справедливая оценка его", - добавил он.

Другой иск, по словам Трубы, находится в другом суде и касается "отмены приказов о назначении первого заместителя и заместителя (председателя ГБР)".

"В связи с тем, что в настоящее время у нас нет юристов, то я буду обращаться за помощью в Кабмин по представлению моих интересов в суде по рассмотрению этого вопроса", - подытожил Труба.

Темы: ГБР суд
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