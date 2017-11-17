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Эксперт: Кандидатуру директора ГБР Турчинов согласовывал с Порошенко

Пятница, 17 ноября 2017, 12:30

Избрание руководителя департамента в юридической компании "Сектор права" Романа Трубы директором Государственного бюро расследований является результатом кулуарных договоренностей "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

Это следует из материала УП "Фарс". Как Порошенко с Турчиновым расписали Бюро расследований".

Как говорится в тексте, после громкого скандала с согласованной кандидатурой Алексея Горащенкова, которого руководитель департамента НАПК Анна Соломатина назвала "куратором НАПК от Администрации президента", представители БПП и НФ оперативно встретились 14 ноября, чтобы решить, как выходить из кризисной ситуации.

Компромиссную схему, по данным УП, придумал нардеп от БПП Александр Грановский: было предложено конструкцию – "слабый директор и два сильных заместителя".

Эксперт реанимационное пакета реформ Александр Леменов утверждает, что кандидатуру Трубы на директора ГБР согласовал секретарь СНБО Александр Турчинов непосредственно с Петром Порошенко.

"Турчинов заверил, что это будет паритетная фигура", – говорит Леменов.

14 ноября произошло еще одно знаковое событие: сам Труба решил выдвигаться на директора ГБР, хотя он претендовал на должность только заместителя, даже не первого заместителя директора ГБР.

"Комиссия 14 ноября позволила Трубе участвовать в конкурсе на должность председателя (директора ГБР - УП). На должность председателя он документов не подавал, подавался исключительно на заместителя. Он не участвовал в конкурсе на голову", – заявил в эфире "5 канала" эксперт РПР Владимир Петраковский.

Это может стать основанием для обжалования результатов конкурса, отмечается в статье.

Заместителями Трубы был избраны Ольга Варченко и Александр Буряк, которые работали в прокуратуре Киева.

Варченко называют человеком Грановского, она возглавляет процессуальное руководство в так называемом "департаменте Кононенко-Грановского" Генпрокуратуры (официальное название - Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики). Хотя в своем интервью она отрицала факт знакомства с Грановским.

"Буряк - руководитель подразделения, которое расследовало (не следственный). Насколько известно, Варченко будет отвечать за следствие, а он - за оперативно-технические мероприятия", - рассказал УП Леменов.

За 17 лет работы в органах прокуратуры Буряк успел побывать заместителем прокуроров Сум и Львова, а в поданных на конкурс документах последним местом работы указал должность заместителя прокурора Киева.

Накануне финального голосования конкурсной комиссии экс-нардеп Егор Фирсов в своем блоге на УП выложил документы с промежуточными результатами тестирования кандидатов на благонадежность.

У Буряка указана "высокая степень риска", у Варченко - "ненадежное лицо с супервысоким риском", у Трубы – "ненадежное лицо с супервысоким риском". На момент публикации УП не удалось проверить, подтвердить или опровергнуть достоверность этого документа.

Также сразу после объявления результатов конкурса в сети распространили информацию, что Труба является кумом нардепа от НФ Сергея Пашинского. Последний это опровергает.

Подробнее о том, откуда появился Роман Труба и как происходило избрание председателя ГБР, читайте в материале УП.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБР
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