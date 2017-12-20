СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате Кабмина

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Среда, 20 декабря 2017, 21:17

Сотрудники контрразведки Службы безопасности разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, шо сотрудники СБУ задержали агента российских спецслужб на рабочем месте при содействии руководства украинского правительства.

"Чиновник имел доступ к достаточно узкой инсайдерской информации Кабинета министров. Он пользовался уважением. Он очень ответственно, тщательно и творчески работал на российские спецслужбы", - рассказал начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров телеканалу "Прямой".

Задержанного в наручниках увезли в СИЗО.

 
сбу

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Темы: СБУ Росcия шпионаж Кабинет министров
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