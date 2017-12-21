Сутки в АТО: Обстрелы из артиллерии продолжаются, есть потери

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Четверг, 21 декабря 2017, 07:52

За прошедшие сутки, 20 декабря, российско-террористические войска 15 раз нарушили режим тишины. Ранения получили четверо военнослужащих, один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Агрессор и в далее применяет оружие, запрещенное минскими договоренностями, в частности артиллерию и тяжелые минометы.

На Луганском направлении враг из 82-мм минометов вел огонь по позициям сил АТО, вокруг Гладосового и Майского. Из 120-мм минометов противник обстрелял защитников Новотошковского.

На Донецком направлении в вечернее время эпицентром нестабильности стали окрестности Авдеевки, где противник применил тяжелые минометы.

Кроме того, в этом районе, захватчики выпустили полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122-мм и столько же мин по оборонным укреплениям ВСУ у Каменки. Также более двадцати мин различных калибров разорвалось неподалеку шахты Бутовка.

"В случаях, которые представляли наибольшую опасность личному составу, украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ", - заявили в штабе АТО.

Как сообщалось, 19 декабря в зоне проведения антитеррористической операции погибли 2 военных, 6 получили ранения.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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