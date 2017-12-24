Суд поместил заместителя главы Запорожского облсовета под круглосуточный домашний арест
Червонозаводский райсуд Харьковской области в субботу, 23 декабря, определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, которого подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает "Интерфакс-Украина".
"Суд определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета", - говорится в заявлении.
Сообщается, что прокуратура требовала более жесткую меру пресечения - в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного, по данным досудебного следствия, ущерба (87 млн грн).
Как известно, 21 декабря Харьковская областная прокуратура проводила обыски у чиновников города Запорожье по факту присвоения имущества.
Правоохранители арестовали руководителя Запорожской областной организации "Самопомочи", заместителя председателя облсовета Владислава Марченко.
Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что быски у чиновников Запорожья касаются коррупционных деяний депутата облсовета от "Самопомощи" Владислава Марченко и его брата Марка. Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, по словам Луценко, "сбежал через окно и в тапках по снегу".
Пустоваров обвинения генпрокурора опроверг.
Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств.