Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ погиб

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Воскресенье, 24 декабря 2017, 07:13

За прошедшие сутки, 23 декабря, боевики 3 раза нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, которое должно было начаться 23 декабря в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей вдоль линии разграничения сторон", - говорится в заявлении.

На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков.

Боевики обстреляли подразделения ВСУ, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.

"Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", - отмечают в штабе АТО.

В районе Светлодарской дуги погиб 1 военнослужащий ВСУ.

Темы: АТО Донбасс
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