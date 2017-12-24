В Словакии в ДТП попал автобус с украинцами, есть раненые

По неофициальной информации, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.
Словацкая полиция расследует обстоятельства ДТП.
Семь человек получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля вблизи города Кошице в Словакии.
Об этом сообщает словацкое издание Novi Cas.
Столкновение микроавтобуса Renault Master с легковым автомобилем Suzuki Ignis произошло 23 декабря.
В микроавтобусе находились 9 украинцев, которые возвращались домой.
В результате аварии ранения получили шесть граждан Украины и один гражданин Словакии.
"У пострадавших ранения средней и незначительной тяжести" - сообщили в словацкой службе спасения.
По неофициальной информации, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.
Словацкая полиция расследует обстоятельства ДТП.