Кадыров рассказал о террористах, которые идут в Чечню через Грузию

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти региона располагают информацией о террористах, отправленных атаковать республику.

Об этом Кадыров сообщил в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ, пишет РИА "Новости".

"Мы слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: "Мы придем в Россию, мы вам покажем, мы взорвем, мы уничтожим". У нас есть информация о нескольких, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии", - заявил Кадыров.

Он добавил, что в Чечне "их ждут, чтобы сразу забрать и уничтожить".

"Мы все каналы, входы-выходы контролируем. Потому что если они дойдут, то действительно совершат теракт и мы заранее должны знать, где и чем они занимаются", - добавил он.