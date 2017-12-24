Кадыров рассказал о террористах, которые идут в Чечню через Грузию
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти региона располагают информацией о террористах, отправленных атаковать республику.
Об этом Кадыров сообщил в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ, пишет РИА "Новости".
"Мы слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: "Мы придем в Россию, мы вам покажем, мы взорвем, мы уничтожим". У нас есть информация о нескольких, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии", - заявил Кадыров.
Он добавил, что в Чечне "их ждут, чтобы сразу забрать и уничтожить".
"Мы все каналы, входы-выходы контролируем. Потому что если они дойдут, то действительно совершат теракт и мы заранее должны знать, где и чем они занимаются", - добавил он.