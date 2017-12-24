Кадиров розповів про терористів, які йдуть у Чечню через Грузію

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Неділя, 24 грудня 2017, 19:02

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що влада регіону має інформацію про терористів, відправлених атакувати республіку.

Про це Кадиров повідомив в ефірі програми "Підсумки тижня" на телеканалі НТВ, пише РІА "Новости".

"Ми чули гасла цих шайтанів, що вони говорять: "Ми прийдемо до Росії, ми вам покажемо, ми підірвемо, ми знищимо". У нас є інформація про декілької, їх відправили здійснювати теракти в Чечню, вони дійшли до Грузії", - заявив Кадиров.

Він додав, що у Чечні на них "чекають, щоб відразу забрати і знищити".

"Ми всі канали, входи-виходи контролюємо. Тому що якщо вони дійдуть, то дійсно здійснять теракт і ми заздалегідь маємо знати, де і чим вони займаються", - додав він.

Теми: Чечня Кадиров Грузія тероризм
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