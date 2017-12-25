Байден рассказал, как советовал беглому Януковичу "отзывать своих боевиков"

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Понедельник, 25 декабря 2017, 20:50

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что в феврале 2014 года советовал беглому президенту Украины Виктору Януковичу "отзывать своих боевиков". 

Об этом Байден написал в своих мемуарах "Promise me, dad. A year of hope, hardship and purpose" (Обещай мне, отец. Год надежды, трудностей и цели), пишет Liga.net.

По словам Байдена, он позвонил Януковичу в очередной раз в то время, когда снайперы уже начали убивать людей на Майдане. 

"Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел (бежал из Украины)", - пишет Байден. 

В ходе телефонного разговора он сказал Януковичу, что его покровители из Кремля уже не помогут. 

Байден добавил, что "Янукович потерял доверие украинского народа и что история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей".

"Униженный Янукович бежал из Украины на следующий день - благодаря мужеству и решимости протестующих, - и контроль над правительством временно оказался в руках молодого патриота по имени Арсений Яценюк", - пишет Байден.

Яценюку и действующему президенту Петру Порошенко посвещена часть мемуаров Байдена.

Как известно, Виктор Янукович бежал в РФ в конце февраля 2014 года, когда на Майдане убили более 100 активистов. Побегу предшествовали переговоры между Януковичем и представителями украинской и мировой политэлиты, которые проводились с целью урегулировать сложившуюся ситуацию в Украине.  

Темы: Янукович Майдан США Яценюк
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