В Одессе музей Холокоста разрисовали антисемитскими надписями
В Одессе ряд зданий, связанных с еврейской тематикой, разрисовали антисемитскими надписями.
Об этом сообщает местное издание "Таймер".
На здании областного архива, которое в прошлом было синагогой (сейчас его планируют передать еврейской общине), неизвестные написали: "Прочь жидов, Украина для украинцев".
#Одесса В Одессе сегодня возле еврейских центров появились вот такие надписи. Скоро начнутся погромы! pic.twitter.com/EBdfLDfoXi— Borbhas Misteryo (@b_misteryo) December 25, 2017
На входе в Музей Холокоста в самом центре города написали "Первый тост - за Холокост".
Официальной информации от полиции по этому поводу еще не было.