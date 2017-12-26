В Одессе музей Холокоста разрисовали антисемитскими надписями

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Вторник, 26 декабря 2017, 01:37

В Одессе ряд зданий, связанных с еврейской тематикой, разрисовали антисемитскими надписями.

Об этом сообщает местное издание "Таймер".

На здании областного архива, которое в прошлом было синагогой (сейчас его планируют передать еврейской общине), неизвестные написали: "Прочь жидов, Украина для украинцев".

На входе в Музей Холокоста в самом центре города написали "Первый тост - за Холокост".

Официальной информации от полиции по этому поводу еще не было.

 
 

Темы: Одесса
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