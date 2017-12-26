Экс-замглавы АП пытался через суд вернуть изъятый миллион налички

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Вторник, 26 декабря 2017, 18:45

Суд отказал бывшему заместителю главы администрации времен президентства Виктора Януковича, экс-главе Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырю в возвращении изъятых прокуратурой наличных средств.

Об этом сообщает во вторник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

6 июля 2017 года в ходе проведения санкционированного обыска индивидуального банковского сейфа указанного лица, следователи обнаружили и изъяли наличные денежные средства в сумме более 1 миллиона долларов США.

"В дальнейшем, по ходатайству прокуратуры Печерским районным судом города Киева был наложен арест на полученные средства указанного лица, предположительно полученные из неофициальных источников и с которых не были уплачены налоги в государственный бюджет", - отмечает Лысенко.

"Вместе с тем, в декабре 2017 года следственным судьей отказано владельцу в возвращении изъятых денежных средств. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - подчеркнул он.

В ГПУ напоминают, что департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины осуществлю досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах бывшим заместителем главы АП времен Януковича, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Темы: Янукович суд Генпрокуратура
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