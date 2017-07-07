Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У экс-заместителя главы АП нашли миллион долларов наличных

Пятница, 7 июля 2017, 09:58
Юрий Чмырь
like.sumy.ua

У бывшего заместителя главы администрации времена президентства Виктора Януковича, экс-главы Сумской облгосадминистрации Юрия Чмыря во время обысков нашли 1 миллион 180 тысяч долларов вместо задекларированных им 572 тысяч долларов.

Об этом сообщает в пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В результате проверки информации СМИ о незаконном обогащении Ю. Чмыря – бывшего председателя Сумской ОГА и экс-заместителя Администрации президента Януковича следователи ГПУ обнаружили не только 14 киевских квартир у дочери экс чиновника, но и значительные средства, не отраженные в электронной декларации", – пишет Луценко в Facebook.

 

"Во время обысков 2 банковских ячеек Ю. Чмыря вместо задекларированных им 572 тыс. долл. нашли 1 млн. 180", – добавляет генпрокурор.

По его словам, такие действия подпадают под признаки статьи 366-1 и предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Как известно, Генпрокуратура подозревает экс-заместителя главы АП Чмыря в неуплате налогов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Все новости...
Последние новости
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
Все новости...
Реклама: