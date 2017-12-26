Луценко анонсировал новую спецконфискацию у Януковича

1767 просмотров
Вторник, 26 декабря 2017, 23:42

В начале 2018 запланировано вернуть в бюджет еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время интервью украинским телеканалам, показания во вторник вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по те, кто взял средства и не смог донести их до людей", - сказал он.

Луценко отметил, что с 22 млрд грн спецконфискованних ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 млрд.

" Это означает, на юридическом языке, халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить. Меня это просто бесит", - подчеркнул он.

Как известно, в бюджете на 2018 год с спецконфискации заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

Темы: Янукович Луценко деньги
powered by lun.ua
По теме
Экс-замглавы АП пытался через суд вернуть изъятый миллион налички 26 декабря 2017, 18:45
Байден рассказал, как советовал беглому Януковичу "отзывать своих боевиков" 25 декабря 2017, 20:50
В НАБУ ответили нардепам по обыскам в Госфинмониторинге 21 декабря 2017, 17:19
Все новости
Главные новости
ЦПК: Порошенко проигнорировал рекомендации "Веницианки" по закону об Антикоррупционном суде
Суд отпустил домой "титушек",орудовавших в ночь убийства Веремия
Охрана судей и совет экспертов: появился закон про Антикоррупционный суд
Суд Австрии дал Фирташу отсрочку от экстрадиции в США
Все новости
опрос

2017-й – тяжелый для всех, но в селе оптимистов больше

эксперты

Получайте желаемое: как провести праздники без ссор

ted

Странная наука любви: 4 выступления о математике любви и причинах измен