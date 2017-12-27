Лавров назвал неприемлемой риторику США в отношении КНДР

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Среда, 27 декабря 2017, 00:32

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил своему коллеге из Госдепартамента США Рексу Тиллерсону, что риторика США в отношении КНДР неприемлема.

Об этом он сказал во время телефонного разговора, состоявшегося 26 декабря, пишет Reuters.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Рексу Тиллерсону во вторник, что "агрессивная риторика Вашингтона" усилила напряженность на Корейском полуострове и является неприемлемой", - говорится в сообщении.

Как известно, Совет Безопасности ООН 22 декабря единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН и считает их "актом войны".

Темы: КНДР Росcия США
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