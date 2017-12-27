У боевиков после обмена остается более сотни заложников - СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

Его цитирует в Facebook пресс-служба ведомства.

По словам Грицака, в общем заложниками остаются 103 человека в Донецке и Луганске и десятки в РФ.

"Нельзя не вспомнить тех, кто остается в заложниках политики России, страны - агрессора, воюет против нас уже почти 4 года - Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие защитники Украины уже более трех лет незаконно содержатся на территории ОРДЛО и РФ", - заявил руководитель СБУ.

"Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом - поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших лиц", - подчеркнул Грицак.

В пресс-службе ведомства сообщили, что глава СБУ издал распоряжение соответствующим подразделениям активизировать работу по их поиску.

Он также добавил, что "государство сделало все возможное" для освобождения украинцев.

"Вы дома! Каждый боец ​​мечтает сказать матери, жене, семье - я дома! Страна сделала все возможное, чтобы вы могли обнять своих родных перед новогодними праздниками. Простите, что так долго! Мы не закончим процесс обмена, пока каждый из наших собратьев не вернется домой. Украина с вами!", - сказал Грицак.

По его словам, таким образом на сегодня уже уволены или найдено 3 тысячи 215 человек.

Кроме того, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что процесс освобождения удерживаемых лиц требовал много усилий.

Комментарий Кучмы опубликовала на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Безусловно, это радостное событие, которого ожидали сотни семей. Большое количество людей причастна к тому, чтобы освобождение произошло как можно быстрее и с соблюдением всех норм действующего законодательства, - хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в этой сложнейшей работы", - процитировала экс-президента Олифер.

"Переговоры и консультации по этому вопросу продолжались практически с начала войны, но содержания и результатов набрали в рамках Минского процесса. Трудно объяснить, насколько сложным и изнурительным был этот процесс, сколько усилий было потрачено для того, чтобы люди вернулись к своим родным и близким", - добавил он.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц.

Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Виктор Медведчук, уполномоченный вести переговоры об обмене пленными от Украины, сообщил, что Украина с 306 человек передала 237, а 40 человек были освобождены и 29 отказались возвращаться на оккупированную территорию.

Как известно, обмен заложниками ни происходил уже около 15 месяцев.