Обмін завершився, 73 звільнених заручники їдуть додому

Обмін ув’язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною завершився, протривавши понад 2,5 години.

"Процес обміну завершився. Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу", – написала у Facebook представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Вони повертаються додому!", – додала вона.

Згодом уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що в середу українська сторона передала бойовикам 233 особи, а забрала 73 людини.

Президент Петро Порошенко та міністр оборони Степан Полторак приїхали на Донбас, аби зустріти звільнених українців.

За словами Ірини Геращенко, автобуси з 58 українцями вирушили з Горлівки до КПВВ "Майорськ", звідки виїдуть усі 74 осіб, яких тримали у заручниках бойовики.

Станом на 17:20 усі 74 українських заручники уже потрапили на контрольовану українською армією територію, повідомив Порошенко у Facebook.

Звільнених готуються зустрічати у Харкові та в київському аеропорту "Бориспіль".

Віктор Медведчук, уповноважений вести переговори про обмін полоненими, повідомив, що Україна з 306 чоловік передала 237, а 40 осіб були звільнені і 29 відмовилися повертатися на окуповану територію.



"Відмови від обміну були і останніми днями, навіть сьогодні під час обміну були. Ми передали (ЛНР) не 75, а 73 людини, бо на лінії розмежування двоє відмовились", – сказав він.

У Луганськ повернулися 73 людини, у Донецьк – 165. Усього Україна передала 238 громадян, повідомляє "Громадське ТБ".

Серед звільнених з полону "ЛНР" – Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан та Едуард Неделяєв.

Серед звільнених "ДНРівцями" українців Ігор Козловський, Володимир Фомічов та Олексій Кириченко.

Також звільнили захисника Донецького аеропорту Олександра Морозова.

Олександра Корінькова, Сергія Глондаря і Богдана Пантюшенка серед звільнених немає.

Серед звільнених сьогодні - Ігор Козловський



Український вчений та громадський діяч, відомий в Україні та світі фахівець з релігійних, духовних і психофізичних систем. Кандидат історичних наук. Президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків. — Георгий Тука (@tuka_george) December 27, 2017

Громадський активіст Володимир Фомічов одразу після обміну вигукнув "Макіївка – це Україна".

Також звільнені вигукували "Слава Україні!".

Адвокат Валентин Рибін заявив, що 8-10 людей, яких Україна планувала обміняти на заручників, не поїхали на обмін. За його словами, на підконтрольній території України залишились Єгоров, Поляков, Шилін, Черних, Коваліс, Кімаковскій, Сливко. Ще не поїхали на обмін Гаджієв і Лусваргі.

Також за його словами, не поїхав на обмін росіянин Євген Мефьодов – один із фігурантів "справи 2 травня", якому суд в Одесі скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з метою обміну.

Як відомо, обмін заручниками не відбувався вже близько 15 місяців.

Обмін "всіх на всіх" виявився неможливим, тому домовилися про частковий пропорційний обмін.