Опубликован список украинцев, вернувшихся из плена боевиков
73 украинца вернулись из плена боевиков ОРДЛО, в списке, среди прочих, бойцы батальона "Кривбасс" и "киборги".
Об этом сообщает "Громадське".
В списке освобожденных значатся (на языке оригинала):
- Абрамов О.О.
- Арбузов О.І.
- Ахмеров. А.О.
- Бердник Д.О.
- Бєлов Ю.С.
- Бесараб А.Ф.
- Богдан В.С.
- Бучок В.М.
- Віндюк А.В
- Гайова Г.Л.
- Гашпор К.В.
- Герасименко М.М.
- Гладкий С.В
- Голіков О.О.
- Гулька В.М.
- Даркін О.В.
- Іовов М.М.
- Казначеєв Е.Г.
- Калін О.
- Кириченко О.
- Кодьман О.
- Козловський І.
- Кононенко Є.М.
- Кононенко І.М.
- Костенніков А.Т.
- Канарський О.Г
- Коць Л.Р.
- Кусков О.О.
- Кушпіль О.О.
- Лазаренко О.Ю.
- Левашов Д.О.
- Любчук В.П.
- Ляса І.
- Морозов О.
- Неделяєв Е.В.
- Недосєкін В.Б.
- Новицький А.С.
- Овчаренко В.В.
- Олійник О.
- Петрачкова О.Г.
- Політова О.П.
- Попов О.В.
- Радовець В.Н.
- Радулов С.М.
- Сапожніков І.В.
- Симоненко Є.В.
- Сичов Л.М.
- Сінченко Г.А.
- Соболєв М.В.
- Старченко С.І.
- Тиренко І.В.
- Юрбаш П.В.
- Фомічьов В.І.
- Храмих О.М.
- Чмерук А.В.
- Чулга О.М.
- Чуденцов Є.
- Швайко В.Ю.
- Яковенко І.С.
Фамилии еще 14 освобожденных пока уточняются.
Как известно, 27 декабря вблизи Горловки состоялся обмен: украинская сторона передала боевикам "ДНР" и "ЛНР" 233 человека, а забрала у них 73 заложника.
Одна женщина выразила желание остаться на оккупированной территории.