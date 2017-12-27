Обмен завершился, 73 освобожденных заложника едут домой

Обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной завершился, продлившись более 2,5 часов.



"Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса", – написала в Facebook представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.



"Они возвращаются домой!", – добавила она.

Позже уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что в среду украинская сторона передала боевикам 233 человека, а забрала 73 человека.



Президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак приехали на Донбасс, чтобы встретить освобожденных украинцев.



По словам Ирины Геращенко, автобусы с 58 украинцев отправились из Горловки в КПВВ "Майорское", откуда выедут все 74 человек, которых держали в заложниках боевики.

По состоянию на 17:20 все 74 украинских заложника уже попали на контролируемую украинской армией территорию, сообщил Порошенко в Facebook.

Освобожденных готовятся встречать в Харькове и в киевском аэропорту "Борисполь".



Виктор Медведчук, уполномоченный вести переговоры об обмене пленными, сообщил, что Украина из 306 человек передала 237, а 40 человек были освобождены и 29 отказались возвращаться на оккупированную территорию.

"Отказы от обмена были и в последние дни, даже сегодня во время обмена были. Мы передали [ЛНР] не 75, а 73 человека, потому что на линии разграничения двое отказались", – сказал он.

В Луганск вернулись 73 человека, в Донецк – 165. Всего Украина передала 238 граждан, сообщает "Громадське ТБ".

Среди освобожденных из плена "ЛНР" – Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев.





Среди освобожденных "ДНРовцами" украинцев Игорь Козловский, Владимир Фомичев и Алексей Кириченко.

Также освободили защитника Донецкого аэропорта Александра Морозова.





Александра Коринькова, Сергея Глондаря и Богдана Пантюшенко среди освобожденных нет.

Серед звільнених сьогодні - Ігор Козловський



Український вчений та громадський діяч, відомий в Україні та світі фахівець з релігійних, духовних і психофізичних систем. Кандидат історичних наук. Президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків. — Георгий Тука (@tuka_george) December 27, 2017

/>Общественный активист Владимир Фомичев сразу после обмена воскликнул "Макеевка – это Украина".

Также освобожденные выкрикивали "Слава Украине!".





Адвокат Валентин Рыбин заявил, что 8-10 человек, которых Украина планировала обменять на заложников, не поехали на обмен. По его словам, на подконтрольной территории Украины остались Егоров, Поляков, Шилин, Черных, Ковалис, Кимаковский, Сливко. Еще не поехали на обмен Гаджиев и Лусварги.

Также по его словам, не поехал на обмен россиянин Евгений Мефёдов – один из фигурантов "дела 2 мая", которому суд в Одессе отменил меру пресечения в виде содержания под стражей с целью обмена.

Как известно, обмен заложниками ни происходил уже около 15 месяцев.

Обмен "всех на всех" оказался невозможным, поэтому договорились о частичном пропорционален обмене.