На Донецком направлении обстреляли украинские позиции - штаб

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Четверг, 28 декабря 2017, 20:02

Пророссийские боевики продолжают нарушать новогоднее перемирие на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"(В четверг - ред.) захватчики совершили три прицельные обстрела опорных пунктов сил АТО. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении", - сообщили в штабе.

"На Приазовье боевики провоцировали украинских воинов на боевые противостояния у Павлополя. Сначала противник вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а затем усилил давление - и выпустил пять 82-мм мин и совершил обстрелы из гранатометов. Кроме того, в пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия", - говорится в уповидомленни.

Отмечается, что на других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, а украинские военные огонь не открывали.

Украинская правда
Темы: АТО Донбасс
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