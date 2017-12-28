Пьяный украинец на фуре протаранил в Германии полицейских

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Четверг, 28 декабря 2017, 23:43

Украинский водитель на фуре в Германии протаранил полицейский автомобиль, в результате чего погибла 23-летняя женщина-полицейский.

Водителя задержали, сообщил генеральный консул Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров, передает "Укринформ".

По его словам, сейчас он находится в СИЗО города Менхенгладбах, земля Северный Рейн-Вестфалия.

 



"Он находится в Менхенгладбахе. Ведется следствие", - сказал генконсул.

40-тонная фура с украинскими номерами под управлением гражданина Украины в ночь на четверг протаранил полицейский автомобиль неподалеку немецко-голландской границы, на автобане 61 около Фирзена.

В результате ДТП погибла 23-летняя женщина-полицейский, двое ее коллег попали в больницу с тяжелыми травмами. В крови 48-летнего водителя фуры обнаружили алкоголь - более двух промилле.

Темы: Германия авто ДТП
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