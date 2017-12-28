П'яний українець на фурі протаранив в Німеччині поліцейських

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Четвер, 28 грудня 2017, 23:43

Український водій на фурі у Німеччині протаранив поліцейський автомобіль, в результаті чого загинула 23-річна жінка-поліцейський.

Водія затримали, повідомив генеральний консул України в Дюссельдорфі Владислав Єгоров, передає "Укрінформ".

За його словами, наразі він перебуває в СІЗО міста Менхенгладбах, земля Північний Рейн-Вестфалія.

 

"Він перебуває в Менхенгладбаху. Ведеться слідство", - сказав генконсул.

40-тонна фура з українськими номерами під керуванням громадянина України в ніч на четвер протаранила поліцейський автомобіль неподалік німецько-голландського кордону, на автобані 61 близько Фірзена.

В результаті ДТП загинула 23-річна жінка-поліцейський, двоє її колег потрапили до лікарні з тяжкими травмами. У крові 48-річного водія фури виявили алкоголь - понад два проміле.

Теми: Німеччина авто ДТП
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