Россия не является угрозой для НАТО и союзников, - глава представительства

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Пятница, 29 декабря 2017, 01:47

Организация Североатлантического договора (НАТО) не видит угрозы со стороны России для своих союзников, потому что любая атака будет отбита.

Об этом глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сказал в интервью Українським Новинам.

"Мы усилили свое присутствие в восточном регионе НАТО, включая многонациональные боевые группы, которые были развернуты в каждой из стран Балтии. И это присутствие является сигналом, что альянс единственный и будет защищать своих союзников", - сказал Винников, отвечая на вопрос, возможно ли, что российско-белорусские учения" Запад-2017 "на самом деле проводились как тренировки захватят ния стран Балтии.

"Любая атака против любой страны Балтии или любого другого союзника будет отбита. для нас это вопрос сдерживания. Но сейчас мы не видим никакой угрозы для наших союзников ", - добавил он.

Что касается самих учений Винников сказал, что союзники во время заседания Совета "Россия - НАТО" озвучили свое недовольство тем, что масштаб и географический охват учений было гораздо больше, чем те, которые озвучивала Россия.

"По нашей оценке, в учениях "Запад-2017" принимали участие десятки тысяч российских военных, что значительно превышает тот лимит, который определен венским документом. Россия могла бы использовать этот документ для установления большего доверия к себе, пригласив международных наблюдателей. Но Россия решила этого не делать", - заявил Винников.

При этом глава представительства НАТО отметил, что альянс не ищет конфронтации с Россией.

"Но мы увеличили свои оборонные возможности для сдерживания в восточной части нашего альянса: в трех странах Балтии и Польше. И это наибольшее увеличение сил со времен "холодной войны". Но мы не ищем новой "холодной войны", мы ищем мира, и одновременно не можем закрывать глаза на то, что Россия нарушает правила", - подчеркнул Винников.

Темы: НАТО Росcия
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