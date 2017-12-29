Росія не є загрозою для НАТО і союзників, - глава представництва

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не бачить загрози з боку Росії для своїх союзників, тому що будь-яка атака буде відбита.

Про це голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Ми посилили свою присутність у східному регіоні НАТО, включаючи багатонаціональні бойові групи, які були розгорнуті в кожній із країн Балтії. І ця присутність є сигналом, що альянс єдиний і буде захищати своїх союзників", - сказав Вінніков, відповідаючи на запитання, чи можливо, що російсько-білоруські навчання "Запад-2017" насправді проводилися як тренування захоплення країн Балтії.

"Будь-яка атака проти будь-якої країни Балтії або будь-якого іншого союзника буде відбита. Для нас це питання стримування. Але зараз ми не бачимо ніякої загрози для наших союзників", - додав він.

Щодо самих навчань Вінніков сказав, що союзники під час засідання Ради "Росія - НАТО" озвучили своє невдоволення тим, що масштаб і географічне охоплення навчань було значно більшими, ніж ті, які озвучувала Росія.

"За нашою оцінкою, у навчаннях "Запад-2017" брали участь десятки тисяч російських військових, що значно перевищує той ліміт, який визначений віденським документом. Росія могла б використовувати цей документ для встановлення більшої довіри до себе, запросивши міжнародних спостерігачів. Але Росія вирішила цього не робити", - заявив Вінніков.

При цьому голова представництва НАТО зазначив, що альянс не шукає конфронтації з Росією.

"Але ми збільшили свої оборонні можливості для стримування в східній частині нашого альянсу: у трьох країнах Балтії й Польщі. І це найбільше збільшення сил із часів "холодної війни". Але ми не шукаємо нової "холодної війни", ми шукаємо миру, і водночас не можемо закривати очі на те, що Росія порушує правила", - підкреслив Вінніков.