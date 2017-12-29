Директор аэропорта предлагал взятку в 2,5 млн главе Николаевской ОГА

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Пятница, 29 декабря 2017, 12:08

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявляет, что отказался от взятки в 2,5 миллиона гривен, которые ему предлагал директор аэропорта.

Об этом сообщает сайт Николаевской ОГА.

Отмечается, что поздно вечером 28 декабря директор Николаевского международного аэропорта предлагал чиновнику денежные средства за продление трудового контракта в должности директора предприятия.

Во время передачи первой части неправомерной выгоды в размере 700 тысяч гривен, руководителя коммунального предприятия задержали с поличным в служебном кабинете председателя Николаевской ОГА.

 
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По словам главного прокурора Николаевской Тараса Дунаса, сейчас денежные средства изъяты и проводятся первоочередные следственные действия, планируется уведомление о подозрении в ч.3ст. 369КК Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечает, что задержанный директор аэропорта стал "9424 коррупционером, задержанным правоохранительными органами за 2017 год".

 

Отмечается, что коммунальное предприятие "Николаевский международный аэропорт" теперь ждет полный аудит и проверка происхождения средств, которые предназначались для дачи взятки Савченко.

Темы: взятка Николаевская область
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