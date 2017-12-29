Директор аеропорту пропонував хабар у 2,5 млн голові Миколаївської ОДА

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П'ятниця, 29 грудня 2017, 12:08

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко заявляє, що відмовився від хабара в 2,5 мільйони гривень, який йому пропонував директор аеропорту.

Про це інформує сайт Миколаївської ОДА.

Зазначається, що пізно ввечері 28 грудня директор Миколаївського міжнародного аеропорту пропонував посадовцю грошові кошти за продовження трудового контракту на посаді директора підприємства.

Під час передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 700 тисяч гривень, керівника комунального підприємства затримали "на гарячому" у службовому кабінеті голови Миколаївської ОДА.

 
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За словами головного прокурора Миколаївщини Тараса Дунаса, зараз грошові кошти вилучено та проводяться першочергові слідчі дії, планується повідомлення про підозру за ч.3ст. 369КК України.

Теми: хабар Миколаївська область
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