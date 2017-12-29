Незаконно удерживаемых украинцев из ОРДЛО переправляют в РФ – СБУ

2735 просмотров
Пятница, 29 декабря 2017, 12:36

В Службе безопасности Украины есть информация, что незаконно удерживаемые украинцы, в том числе военнослужащие, переправляются из ОРДЛО в Российскую Федерацию.

Об этом рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, украинская спецслужба задержала боевика при попытке пересечения линии столкновения на Донбассе.

"Этот человек принимал непосредственное участие в удержании и пытках пленных, вооруженном штурме админзданий в Должанске, в том числе пограничного отряда, конвоировании по указанию российских кураторов военнопленных Вооруженных сил Украины на территорию РФ", – рассказал Грицак.

Глава СБУ подчеркнул, что, по официальной информации, на территории России находится 10 граждан Украины, незаконно удерживаемых или осужденных.

Вместе с тем, он отметил: "Мы подозреваем, что многие из этих 402-х, которых мы считаем без вести пропавшими, могут находиться на территории Российской Федерации, или, как они говорят, "союзных республик".

"Думаю, что этот задержанный нами боевик расскажет что-то по этому поводу", – добавил глава украинской спецслужбы.

Темы: заложники СБУ Росcия
powered by lun.ua
По теме
Геращенко: Травмы освобожденных свидетельствуют о пытках 29 декабря 2017, 10:55
Украина не передавала ОРДЛО свидетеля по делу MH17 – глава СБУ 28 декабря 2017, 16:13
Порошенко поручил возобновить переговоры с РФ о возвращении всех заложников 28 декабря 2017, 15:39
Все новости
Главные новости
Акции украинских компаний стали самыми прибыльными в 2017 году – Bloomberg
14 освобожденных заложников подозреваются в дезертирстве – Бирюков
Разговор с Курченко: защита Саакашвили назвала экспертизу СБУ фальшивкой
Порошенко заменил местные суды окружными
Все новости
Профессия

Диджей Катро Заубер – о том, как превратить хобби в профессию

Афиша событий на 29-31 декабря

дайджест

Место встречи: гид по новогодним вечеринкам в Киеве