Порошенко рассказал, когда достроят трассу "Одесса-Рени"

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Пятница, 29 декабря 2017, 21:26

Президент Петр Порошенко заявил, что в следующем году планируется завершить строительство всей трассы "Одесса-Рени".

Об этом он сказал на своей странице в Facebook.

Президент сообщил, что два года назад правительство ввело систему финансирования строительства дорог за счет перевыполнения таможенных поступлений в регионе.

"Эта инициатива дает свои результаты: если в прошлом году в Одесской области сумма перевыполнения составила 86 млн грн, то в этом - почти 2 млрд грн. Благодаря этим средствам в следующем году мы планируем завершить строительство всей трассы "Одесса-Рени", - сообщил он.

По мнению Порошенко, это позволит значительно повысить транспортный, экономический и туристический потенциал региона.

Темы: Порошенко дороги Одесса
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