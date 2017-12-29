Порошенко рассказал, когда достроят трассу "Одесса-Рени"

Президент Петр Порошенко заявил, что в следующем году планируется завершить строительство всей трассы "Одесса-Рени".



Об этом он сказал на своей странице в Facebook.



Президент сообщил, что два года назад правительство ввело систему финансирования строительства дорог за счет перевыполнения таможенных поступлений в регионе.



"Эта инициатива дает свои результаты: если в прошлом году в Одесской области сумма перевыполнения составила 86 млн грн, то в этом - почти 2 млрд грн. Благодаря этим средствам в следующем году мы планируем завершить строительство всей трассы "Одесса-Рени", - сообщил он.



По мнению Порошенко, это позволит значительно повысить транспортный, экономический и туристический потенциал региона.