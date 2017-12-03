ВМС Украины провели учения с американским эсминцем
Военно-Морские Силы Украины провели совместные тренировки типа PASSEX с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс" в Черном море.
Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
2 декабря в Черном море Военно-Морские Силы Украины вместе с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс" провели тренировку типа PASSEX. От украинских ВМС к мероприятиям привлекались 2 вертолета Ка-27.
Цель мероприятия заключалась в отработке взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня совместимости и углублении сотрудничества.
Во время тренировок вертолеты морской авиации ВМС ВС Украины в сложных метеорологических условиях отработали, в частности, элементы посадки на палубу американского корабля. Кроме того, участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами НАТО.
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