ВМС України провели навчання з американським есмінцем
Військово-Морські Сили ЗС України провели спільні тренування типу PASSEX з есмінцем ВМС США "Джеймс Уільямс" у Чорному морі.
Про це повідомляє прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
2 грудня у Чорному морі Військово-Морські Сили ЗС України спільно з есмінцем ВМС США "Джеймс Уільямс" провели тренування типу PASSEX. Від українських ВМС до заходів залучалися 2 вертольоти Ка-27.
Мета заходу полягала у відпрацюванні взаємодії з кораблями країн-партнерів відповідно до стандартів НАТО, підвищенні рівня взаємосумісності та поглибленні співпраці.
Під час тренувань вертольоти морської авіації ВМС ЗС України у непростих метеорологічних умовах відпрацювали, зокрема, елементи посадки на палубу американського корабля. Крім того, учасники тренування провели навчання з протиповітряної оборони відповідно до стандартів НАТО.
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