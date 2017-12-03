В Кропивницком из-за аварии без тепла остался 301 дом

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Воскресенье, 3 декабря 2017, 16:11

В Кропивницком в результате масштабной аварии на крупнейшей котельной без отопления остался 301 жилой дом.

Об этом 3 декабря сообщили в горсовете Кропивницкого.

По данным чиновников, авария произошла в воскресенье на Юго-Западной котельне, из-за чего произошло резкое падение давления воды в сети.

"Аварийная ситуация вынудила специалистов остановить теплогенерирующую котельную. Ремонтные бригады занимаются ликвидацией порыва", - сообщил замдиректора ГП "Кировоградтепло" Анатолий Таран.

Без тепла остаются 301 жилой дом, 6 школ, 10 детсадов и 6 учреждений здравоохранения.

Украинская правда

Темы: авария отопление Кировоград
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