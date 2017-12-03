Телеканал NewsOne заблокировали мешками и колючей проволокой

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Воскресенье, 3 декабря 2017, 17:25

В Киеве неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала".

Как сообщается на сайте телеканала, съемочные группы заблокированы на парковке, визит гостей на эфиры отменен.

Отмечается, что среди требований участников блокирования - извинения от нардепа Евгения Мураева, владелец телеканала, которые он должен принести за высказывание про Революцию Достоинства, которую он назвали "государственным переворотом власти". 

 Сам Мураев заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.  

На телеканал вызвали "скорую", поскольку сотруднику стало плохо, однако участники блокирования ее не пропускают на территорию канала.

Отмечается, что на месте инцидента присутствуют правоохранители, но "они не реагируют на происходящее", заявляют на телеканале.

 
 
 

Темы: СМИ акции
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