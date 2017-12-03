АТО: С начала суток боевики открывали огонь 19 раз

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Воскресенье, 3 декабря 2017, 19:38

В зоне проведения АТО боевики нарушили режим "тишины" в течение воскресенья 19 раз.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 3 декабря.

В частности на луганском направлении оккупанты стреляли из 82-мм миномета близ Золотого, из гранатометов различных типов вели огонь возле Крымского, Новоалександровки, Троицкого, Зайцево и Новгородского.

Возоле Новолуганского, Малинового и Луганского боевики вели обстрелы из стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики стреляли из минометов, гранатометов и пехотного вооружения близ Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя, а из минометов и гранатометов обстреливали силы АТО в пригороде Авдеевки.

В районе Новотроицкого зафиксирован огонь снайпера, отметили в штабе.

Темы: АТО Донбасс
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