Сущенко знакомится с девятым томом дела – адвокат

209 просмотров
Суббота, 30 декабря 2017, 01:51

Адвокат арестованного в Москве журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин рассказал, как идет ознакомление с материалами следствия.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Накануне посещал своего подзащитного. Мы с ним знакомимся с материалами дела. Роман Владимирович сейчас изучает девятый том из десяти, представленных следствием",  сообщил Фейгин.

"У Сущенко нормальное состояние здоровья. Кроме ознакомления с материалами дела он следит за новостями, в последнее время особенно внимательно  за ходом обмена пленных, осуществленного Украиной",  добавил адвокат.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

Посол Украины во Франции Олег Шамшур заявил, что посольство прилагает все усилия для освобождения журналиста Романа Сущенко.

Темы: Сущенко политзаключенные Росcия
powered by lun.ua
По теме
Сущенко разрешили позвонить родным – адвокат 11 декабря 2017, 15:12
Посольство во Франции прилагает все усилия для освобождения Сущенко - посол 1 декабря 2017, 23:31
Защита Сущенко обжаловала продление ареста в РФ 29 ноября 2017, 17:01
Все новости
Главные новости
Волкер: РФ хочет, чтобы Украина была частью большой российской орбиты
В Днипро из зоны АТО доставили трех бойцов в тяжелом состоянии
Глава Пентагона: Военная роль США в Украине не будет меняться
ОБСЕ за сутки зафиксировала 75 взрывов на Донбассе
Все новости
it-техно

Не iPhone единым. Список желаемых техноподарков от Экономправды

Итоги года

9 муралов, которые появились в Киеве в 2017

Итоги года

10 концепт-сторов и магазинов украинских брендов, открывшихся в 2017