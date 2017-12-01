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Посольство во Франции прилагает все усилия для освобождения Сущенко - посол

Пятница, 1 декабря 2017, 22:31
Посольство во Франции прилагает все усилия для освобождения Сущенко - посол

Посольство Украины во Франции прилагает все усилия для освобождения журналиста Романа Сущенко.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Со своей стороны мы готовы и впредь делать все возможное для того, чтобы он как можно скорее вышел на свободу. Действительно, общими усилиями уже сделано немало. Важно, что судьба Романа Сущенко обсуждалась на высшем уровне - во время визита Президента Украины Петра Порошенко во Францию", - подчеркнул Шамшур.

"Очень важно, что во Франции помнят о Романе Сущенко. Мы со своей стороны будем и в дальнейшем поднимать вопрос освобождения украинского журналиста Романа Сущенко на площадках всех уровней: от публичных мероприятий до официальных встреч", - сказал дипломат.

Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

Темы: СущенкополитзаключенныеРосcияФранция
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