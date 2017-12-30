Спасатели предупредили об опасности лавин в Карпатах
Спасатели предупредили о высоком уровне опасности схода лавин в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в субботу.
Об этом сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 30 декабря, в связи с метелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Как известно, в субботу и воскресенье в Украине ожидается плюсовая температура, местами дождь и мокрый снег.
Украинская правда