Спасатели предупредили об опасности лавин в Карпатах

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Суббота, 30 декабря 2017, 10:36

Спасатели предупредили о высоком уровне опасности схода лавин в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в субботу.

Об этом сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 30 декабря, в связи с метелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как известно, в субботу и воскресенье в Украине ожидается плюсовая температура, местами дождь и мокрый снег.

Украинская правда

Темы: Ивано-Франковская область Закарпатье
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