Рятувальники попередили про небезпеку лавини в Карпатах

Рятувальники попередили про високий рівень небезпеки сходження лавини у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей у суботу.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, 30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у суботу та неділю в Україні очікують плюсову температуру, подекуди дощ та мокрий сніг.

Українська правда