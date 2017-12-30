Рятувальники попередили про небезпеку лавини в Карпатах

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Субота, 30 грудня 2017, 10:36

Рятувальники попередили про високий рівень небезпеки сходження лавини у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей у суботу.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, 30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у суботу та неділю в Україні очікують плюсову температуру, подекуди дощ та мокрий сніг.

Українська правда

Теми: Івано-Франківська область Закарпаття
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