Порошенко: Лечением освобожденных из плена займутся лучшие специалисты

Лечением раненых бойцов, освобожденных из плена боевиков ОРДЛО, будут заниматься лучшие специалисты.

Об этом 30 декабря заявил президент Петр Порошенко, прибывший к раненым, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале.

"Приехал в освобожденным из плена ребят, которые сейчас проходят реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале. Никто из воинов и заложников не останется один на один с проблемами. Лечением раненых займутся лучшие специалисты, я уже дал необходимые поручения", - отметил он.

На своей странице в Facebook Порошенко уточнил, что лечением 24 освобожденных из плена бойцов в госпитале "занимаются лучшие врачи".

Порошенко добавил, что уполномоченный президента по делам инвалидов АТО Вадим Свириденко организует курс необходимой медико-психологической реабилитации, а правительство "работает над подготовкой пакета соцпомощи раненым военнослужащим и их семьям".

"Также областные администрации получили поручение безотлагательно помогать раненым украинским воинам и их семьям в решении социально-бытовых вопросов", - добавил глава государства.

Как известно, 27 декабря украинская сторона в рамках обмена передала боевикам 233 человека, а забрала 73 украинских пленных. Обмен продолжался более 2,5 часов.

Виктор Медведчук, уполномоченный от Украины вести переговоры об обмену пленными, заявил, что 40 человек, которых боевики внесли в списки на обмен, чтобы вернуть в ОРДЛО, были освобождены ранее, а 29 отказались возвращаться на оккупированную территорию.

Обмен заложниками ни происходил уже около 15 месяцев.

Украинская правда