Директора Николаевского аэропорта арестовали за взятку губернатору

Директору КП "Николаевский международной аэропорт" Михаила Галайко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн.

Как сообщает УНИАН, сооветствующее решение приняла судья Заводского районного суда Николаева.

Ранее Галайко задержали во время передачи неправомерной выгоды председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко.

Представитель обвинения ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Защитник Галайко просил избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на плохое самочувствие подзащитного.